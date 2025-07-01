В Польше отклонили 50 тыс. жалоб избирателей

По данным СМИ, суд объединил заявления в два основных дела. Первое касалось почти 50 тыс. обращений, поданных по инструкции депутата "Гражданской коалиции". Он предложил избирателям шаблон для оформления претензий, чем и воспользовалась часть граждан. Однако суд решил, что эти жалобы не содержали аргументов против действительности выборов, и отклонил их.