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В Польше отклонили 50 тыс. жалоб избирателей
Верховный суд Польши отказался рассматривать более 50 тыс. жалоб на результаты второго тура президентских выборов.
По данным СМИ, суд объединил заявления в два основных дела. Первое касалось почти 50 тыс. обращений, поданных по инструкции депутата "Гражданской коалиции". Он предложил избирателям шаблон для оформления претензий, чем и воспользовалась часть граждан. Однако суд решил, что эти жалобы не содержали аргументов против действительности выборов, и отклонил их.
Второе дело охватывало порядка 4 тыс. заявлений, которые также отклонили якобы из-за несоответствия Избирательному кодексу и юридических недостатков.
Всего до 16 июня Верховный суд получил около 60 тыс. жалоб на итоги голосования. Это в 10 раз превышает показатели предыдущих президентских выборов в 2020 году.