В Польше подросток готовился совершить теракт

Не допустили беды - спецслужбы Польши задержали подростка, который планировал совершить террористический акт в учебном заведении. Об этом сообщает местный телеканал.

Подозреваемый попал под наблюдение после того, как начал распространять в социальных сетях материалы, пропагандирующие идеологию ИГИЛ, а также призывы к насилию.



В случае признания юноши виновным, ему грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.