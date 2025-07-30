В Польше проходит общенациональная забастовка железнодорожников

По словам председателя профсоюза машинистов, ж/д отрасль оказалась в критическом положении. Ее вытесняют автоперевозки, из-за чего тысячи людей теряют работу. Профсоюзы подчеркивают: железная дорога экологичнее и эффективнее для грузоперевозок, но государство практически не поддерживает ее развитие.

Так, PKP Cargo - крупнейший грузовой ж/д перевозчик Польши - переживает тяжелые времена. В 2024 году компания уволила более 3 600 человек. Сейчас в ней работает около 10 тыс. сотрудников, но уже известно, что сокращения продолжатся. До 2027 года компанию покинут еще как минимум 2,5 тыс. человек.