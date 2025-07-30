В Польше задумываются о выходе из ЕС

Депутат Европарламента от Польши Марек Юрек в эфире местного телевидения заявил, что его страна должна покинуть Евросоюз и восстановить свой суверенитет. Он подчеркнул, что в 2003 году голосовал против вступления Польши в ЕС и до сих пор критически относится к этому объединению.

"Мы должны осознавать, что механизм ЕС - это механизм разрушения суверенитета в такой степени, что во время первого иммиграционного кризиса в 2014-2015 Польше было просто запрещено выбирать, кого мы готовы принять в нашу страну", - сказал он.