В порту Шахид-Раджаи произошел мощный взрыв - пострадали сотни людей

Взрыв прогремел несколько часов назад в иранском порту Шахид-Раджаи. Как рассказали местные жители, он был такой силы, что под ногами затряслась земля. Сообщается о более чем пяти сотнях пострадавших, количество погибших неизвестно.

Взрыв не связан с детонацией на каком-то инфраструктурном или нефтяном объекте - все трубопроводы и цистерны с горючим целы. Есть подозрения, что речь идет о взрыве каких-то огнеопасных химикатов, которые были складированы в порту.

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