В Республике Конго 15 марта проходят президентские выборы

В Конго началось голосование на президентских выборах. Участвуют 7 кандидатов, включая действующего главу государства. Как отмечают местные СМИ, избирательная кампания прошла в стране мирно и без каких-либо значительных инцидентов.



Военнослужащие, полицейские и сотрудники сил безопасности проголосовали досрочно 12 марта, чтобы сегодня сосредоточиться на поддержании порядка. Для победы в первом туре кандидат должен получить 50 % плюс один голос избирателей.



Если этого не случится, то через 21 день после объявления итогов первого тура состоится второй с участием двух кандидатов, получивших наибольшую поддержку избирателей.