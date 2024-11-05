Латвийские власти одержали очередную воображаемую победу над Россией: в Риге снесен памятник Анне Керн, которой посвятил несколько своих стихотворений Александр Пушкин. Это ей он написал известные строки "Я помню чудное мгновенье".

Муза Пушкина много лет прожила в латвийской столице и с историей Риги ее имя связано самым тесным образом. Чем провинилась перед прибалтийским государством женщина, которая жила за 100 лет до создания Латвийской Республики, не сообщается.