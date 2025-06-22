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В Риме около 100 тыс. человек протестуют против планов милитаризации Европы
Против планов милитаризации Европы в центре Рима прошло масштабное шествие. В акции приняли участие порядка 100 тыс. человек, требующих перенаправить многомиллиардные средства на образование и здравоохранение.
В свете последних событий на Ближнем Востоке европейцы опасаются быть втянутыми в масштабную войну.
"Призывы к прекращению огня на Ближнем Востоке, особенно к Израилю, становятся все более актуальными. Необходимо, чтобы Италия и все страны, все европейские страны, прекратили всяческое пособничество израильскому государству, которое совершает военные преступления", - заявляют демонстранты.
Протестующие обвиняют правящие круги Италии и ЕС в содействии войнам, а брюссельский план по выделению 800 млрд евро на перевооружение расценивают как режим "экономики войны для Европы". Вопрос о повышении военных трат до 5 % от ВВП на будущей неделе будет решаться на саммите НАТО в Гааге.