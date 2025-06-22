В Риме около 100 тыс. человек протестуют против планов милитаризации Европы

Против планов милитаризации Европы в центре Рима прошло масштабное шествие. В акции приняли участие порядка 100 тыс. человек, требующих перенаправить многомиллиардные средства на образование и здравоохранение.

В свете последних событий на Ближнем Востоке европейцы опасаются быть втянутыми в масштабную войну.

"Призывы к прекращению огня на Ближнем Востоке, особенно к Израилю, становятся все более актуальными. Необходимо, чтобы Италия и все страны, все европейские страны, прекратили всяческое пособничество израильскому государству, которое совершает военные преступления", - заявляют демонстранты.