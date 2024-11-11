В России были предотвращены теракты в отношении офицера Минобороны и военного блогера

ФСБ Российской Федерации предотвратила террористические акты, которые готовились в отношении высокопоставленного офицера Минобороны и военного блогера. За подготовку терактов был задержан россиянин, действовавший по указанию военной разведки Украины. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности предотвращены террористические акты, планировавшиеся украинскими спецслужбами в отношении одного из высокопоставленных военнослужащих Минобороны и военного блогера, освещающего события специальной военной операции", - отметили в ЦОС. В результате задержан гражданин России, который через мессенджер Telegram установил контакт с сотрудником Главного управления разведки Украины по имени Андрей.

"По команде куратора злоумышленник изъял из тайника в Московской области самодельное взрывное устройство мощностью около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте в полимерном корпусе с магнитным креплением с поражающими элементами в виде шариков, закамуфлированное под переносную музыкальную колонку, провел разведывательные мероприятия по местам проживания объектов посягательств для осуществления в дальнейшем дистанционного подрыва", - отметили в ФСБ. Задержанный сотрудничает со следствием.