В России вспоминают жертв и героев блокады Ленинграда

18 января - 83-я годовщина прорыва блокады Ленинграда. В Санкт-Петербурге вспоминают всех мирных жителей и защитников города, а также бойцов Красной армии, которые прорывали окружение. Это позволило наладить снабжение города продовольствием по железной дороге вдоль побережья Ладожского озера. Полностью снять фашистское кольцо удалось только 27 января 1944 года.