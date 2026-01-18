3.71 BYN
В России вспоминают жертв и героев блокады Ленинграда
Автор:Редакция news.by
18 января - 83-я годовщина прорыва блокады Ленинграда. В Санкт-Петербурге вспоминают всех мирных жителей и защитников города, а также бойцов Красной армии, которые прорывали окружение. Это позволило наладить снабжение города продовольствием по железной дороге вдоль побережья Ладожского озера. Полностью снять фашистское кольцо удалось только 27 января 1944 года.
В России назвали блокаду геноцидом европейских фашистов
Блокада Ленинграда считается одной из самых длительных и разрушительных осад в истории, жертвами которой, по разным оценкам, стали от 600 тыс. до 1,5 млн человек. Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко назвала блокаду примером крупнейшего геноцида в истории, осуществленного европейскими фашистскими странами.