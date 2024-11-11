В Румынии обсуждают меры экономии

Румынам в будущем году придется затянуть пояса. В правительстве обсуждают меры экономии, которые позволят сберечь 3 млрд 800 млн евро. Это соответствует примерно одному проценту ВВП страны. Планируются строгие ограничения госрасходов. Среди предлагаемых мер - прекращение найма в госструктурах, заморозка зарплат и пенсий на уровне 2024 года, отмена премий и дополнительных выплат, а также замена оплаты сверхурочной работы на выходные дни. Рассматривать бюджет будут на внеочередной сессии парламента в январе. Но профсоюзы уже грозят протестами вплоть до общенациональной забастовки.