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В Румынии обсуждают меры экономии
Румынам в будущем году придется затянуть пояса. В правительстве обсуждают меры экономии, которые позволят сберечь 3 млрд 800 млн евро. Это соответствует примерно одному проценту ВВП страны. Планируются строгие ограничения госрасходов. Среди предлагаемых мер - прекращение найма в госструктурах, заморозка зарплат и пенсий на уровне 2024 года, отмена премий и дополнительных выплат, а также замена оплаты сверхурочной работы на выходные дни. Рассматривать бюджет будут на внеочередной сессии парламента в январе. Но профсоюзы уже грозят протестами вплоть до общенациональной забастовки.
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