В ряде европейских стран запасов авиатоплива осталось на 10 дней

Европу ждет паралич авиасообщения из-за дефицита горючего. Как пишет газета Corriеre della Sera со ссылкой на европейские источники, в некоторых странах запасов хватит всего на 10 дней.

Стратегические резервы Европы могут оказаться недостаточными для продолжения полетов в разгар лета в ряде регионов. Риск нехватки горючего всего за несколько дней перешел "из разряда виртуального в реальный".

Европа импортирует 43 % от своей общей потребности в авиатопливе из Персидского залива. В Брюсселе надеются, что перемирие между США, Израилем и Ираном позволит обеспечить движение танкеров через Ормузский пролив. Но даже при возобновлении регулярного судоходства для прибытия и разгрузки понадобится до двух месяцев.