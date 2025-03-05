В Саудовской Аравии арестовали более 50 человек за аморальные действия

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В Саудовской Аравии были арестованы более 50 человек за совершение аморальных действий. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на газету Financial Times.

"Десятки иностранцев арестованы за аморальные действия в массажных салонах и за принуждение женщин и детей к работе в качестве уличных попрошаек", - говорится в материале газеты.

Издание утверждает, что задержанным, в частности, предъявили обвинение в проституции и попрошайничестве.