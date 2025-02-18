В Саудовской Аравии стартовали переговоры РФ и США

Члены делегаций расположились за прямоугольным столом. Справа сидит российская сторона, слева - американская. От РФ за столом переговоров глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.