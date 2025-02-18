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В Саудовской Аравии стартовали переговоры РФ и США
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Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде, информирует ТАСС.
Члены делегаций расположились за прямоугольным столом. Справа сидит российская сторона, слева - американская. От РФ за столом переговоров глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Встреча началась без предварительных слов в присутствии прессы.
Фото: ТАСС