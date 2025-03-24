В секторе Газа разрывной снаряд повредил офис МККК

Снаряд попал в офис Международного комитета Красного Креста (МККК) в Рафахе на юге сектора Газа. В результате инцидента никто из сотрудников не пострадал. Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на пресс-релиз организации.

"24 марта офис МККК в Рафахе был поврежден разрывным снарядом, несмотря на четкую маркировку и уведомление всех сторон. К счастью, в результате инцидента никто из сотрудников не пострадал, но это напрямую влияет на способность МККК работать. МККК решительно осуждает атаку на свои помещения", - говорится в тексте.