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В секторе Газа разрывной снаряд повредил офис МККК
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Снаряд попал в офис Международного комитета Красного Креста (МККК) в Рафахе на юге сектора Газа. В результате инцидента никто из сотрудников не пострадал. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-релиз организации.
"24 марта офис МККК в Рафахе был поврежден разрывным снарядом, несмотря на четкую маркировку и уведомление всех сторон. К счастью, в результате инцидента никто из сотрудников не пострадал, но это напрямую влияет на способность МККК работать. МККК решительно осуждает атаку на свои помещения", - говорится в тексте.