В штате Орегон грузовой поезд упал в реку вместе с мостом

Фото из социальных сетей

В американском городе Корваллис (штат Орегон) грузовой поезд упал в реку Мэрис вместе с мостом, по которому двигался. Информации о погибших нет, пишет БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости.

"Сотрудники полиции и пожарные были отправлены на место, откуда пришло сообщение о рухнувшем железнодорожном мосте. Первоначальное расследование показало, что эстакада рухнула в то время, когда на ней находился грузовой поезд. На данный момент нет данных о пострадавших", - говорится в заявлении полиции в социальных сетях.