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В штате Орегон грузовой поезд упал в реку вместе с мостом
В американском городе Корваллис (штат Орегон) грузовой поезд упал в реку Мэрис вместе с мостом, по которому двигался. Информации о погибших нет, пишет БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости.
"Сотрудники полиции и пожарные были отправлены на место, откуда пришло сообщение о рухнувшем железнодорожном мосте. Первоначальное расследование показало, что эстакада рухнула в то время, когда на ней находился грузовой поезд. На данный момент нет данных о пострадавших", - говорится в заявлении полиции в социальных сетях.
Также в своем сообщении полиция призывает местных жителей избегать района происшествия и не заходить в реку Мэрис, так как в ней могут находиться обломки. Местный телеканал KVAL со ссылкой на полицию сообщает, что поезд, перевозивший сельскохозяйственные материалы, мог упасть в реку из-за повреждения конструкции моста.
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