3.71 BYN
2.91 BYN
3.43 BYN
В Швеции для совершения убийств нанимают несовершеннолетних девочек
В Швеции столкнулись с новым видом преступлений. Здесь для совершения убийств нанимают несовершеннолетних девочек. Делается это для того, чтобы убийца гарантированно избежала наказания.
В ряде последних историй такого рода фигурируют даже 11-летние. В среднем за год в стране регистрируется около 300 подобных преступлений, но в последнее время их число растет. Причем, убийства теперь совершаются с применением гранат, которыми девочки-киллеры забрасывают указанные им помещения. Последний теракт в Гетеборге был именно таким.
В Швеции в целом растет количество преступлений с применением гранат и бомб. В 2024 году взрывов насчитали 317, в текущем в полтора раза больше. Швеция за считаные годы превратилась в одну из самых опасных стран Старого Света. Эксперты связывают это с бесконтрольной миграцией, перед которой власти окончательно спасовали.