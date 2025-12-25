В Швеции для совершения убийств нанимают несовершеннолетних девочек

В Швеции столкнулись с новым видом преступлений. Здесь для совершения убийств нанимают несовершеннолетних девочек. Делается это для того, чтобы убийца гарантированно избежала наказания.

В ряде последних историй такого рода фигурируют даже 11-летние. В среднем за год в стране регистрируется около 300 подобных преступлений, но в последнее время их число растет. Причем, убийства теперь совершаются с применением гранат, которыми девочки-киллеры забрасывают указанные им помещения. Последний теракт в Гетеборге был именно таким.