В Швейцарии делегация Ирана потребует выполнения меморандума

Иранская делегация отправится в ближайшее время в Швейцарию, чтобы потребовать выполнения положений заключенного с США меморандума. Об этом заявил представитель МИД Ирана и подчеркнул, что поездка осуществляется с целью контроля и отслеживания выполнения обязательств другой стороной, поскольку главный критерий оценки любого соглашения - этап его исполнения.

МИД Пакистана подтвердил информацию, что на 21 июня запланированы технические переговоры США и Ирана. Они состоятся в Бюргенштоке. На встрече также будут присутствовать посредники из Пакистана и Катара. Напомним, ранее стало известно, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже прибыли в Швейцарию.