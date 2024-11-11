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В "Сколково" тестируют новый способ очистки пляжей Анапы от мазута - в чем заключается ноу-хау

В "Сколково" тестируют новый способ очистки пляжей Анапы от мазута - в чем заключается ноу-хау

Ученые тестируют новый способ очистки береговой линии Анапы от мазута с помощью полипропиленовой сети, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию оперативного штаба Кубани и руководителя группы проектов развития Сколковского института науки и технологий Владимира Каляева.

"Наше ноу-хау заключается в том, что если расстелить полипропиленовые сети, которые в основном используются для укрытия от солнца, в зоне, где есть активное движение воды, и подождать, то частицы мазута сами налипают на сеть. В самом начале экспериментов мы собрали около 150 кв. м сетей. Уже сейчас можно сказать, что эта технология очищает пляж на 100 процентов", - рассказал он.

Главное преимущество такого способа заключается в том, что на сеть не налипает песок, поэтому собранный материал сразу отправляют на переработку.

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