В "Сколково" тестируют новый способ очистки пляжей Анапы от мазута - в чем заключается ноу-хау

"Наше ноу-хау заключается в том, что если расстелить полипропиленовые сети, которые в основном используются для укрытия от солнца, в зоне, где есть активное движение воды, и подождать, то частицы мазута сами налипают на сеть. В самом начале экспериментов мы собрали около 150 кв. м сетей. Уже сейчас можно сказать, что эта технология очищает пляж на 100 процентов", - рассказал он.