3.35 RUB
3.47 USD
3.62 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В "Сколково" тестируют новый способ очистки пляжей Анапы от мазута - в чем заключается ноу-хау
Ученые тестируют новый способ очистки береговой линии Анапы от мазута с помощью полипропиленовой сети, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию оперативного штаба Кубани и руководителя группы проектов развития Сколковского института науки и технологий Владимира Каляева.
"Наше ноу-хау заключается в том, что если расстелить полипропиленовые сети, которые в основном используются для укрытия от солнца, в зоне, где есть активное движение воды, и подождать, то частицы мазута сами налипают на сеть. В самом начале экспериментов мы собрали около 150 кв. м сетей. Уже сейчас можно сказать, что эта технология очищает пляж на 100 процентов", - рассказал он.
Главное преимущество такого способа заключается в том, что на сеть не налипает песок, поэтому собранный материал сразу отправляют на переработку.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Соболенко с победой на турнире WTA-500
Президент Беларуси поздравил с профессиональным праздником работников системы социальной защиты
Президент Беларуси поздравил Минсвязи с 70-летием со дня образования ведомства
Уникальные кадры новогодней недели Президента Беларуси покажет проект "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Фестиваль "Путешествие в Рождество" окунул гостей российской столицы в советское прошлое
СМИ: НАТО обеспокоено отсутствием хорошей системы ПВО у Великобритании
Киев попытался перейти в наступление в Курской области - российские ВС отбили четыре атаки
Сайт парламента Эстонии больше не будет доступен на русском языке
Регионы
Все
Происшествия
Все
Белорусские пограничники обнаружили избитого сенегальца на границе с Польшей
Спасатели ликвидируют пожар на Партизанском проспекте в Минске
В Вашингтоне произошла стрельба, раненые госпитализированы в местную больницу
28 человек пострадали от взрывов пиротехники - МЧС о происшествиях в новогодние праздники