В скором времени ХАМАС и Израиль заключат соглашение о перемирии

Соглашение между ХАМАС и Израилем, предусматривающее перемирие и освобождение части заложников, будет заключено в кратчайшие сроки. Об этом информирует БЕЛТА, ссылаясь на ТАСС и агентство Maan.

По данным агентства, соглашение будет подписано и об этом будет объявлено на этой неделе, максимум - в начале следующей. Агентство указывает, что ХАМАС согласилось с предложением, предполагающим установление в секторе Газа режима прекращения огня сроком на 60 дней и передачу израильской стороне в этот период 10 заложников.

Maan не исключает, что о достижении договоренностей о перемирии в палестинском секторе может быть объявлено "в ближайшее воскресенье, а возможно и в пятницу, если все детали соглашения будут окончательно согласованы".

В рамках последней инициативы, представленной на непрямых переговорах, проходящих в Катаре, во время согласованного 60-дневного режима прекращения огня ХАМАС передаст израильской стороне 10 живых заложников и тела 18 погибших. Израиль в тот же период перемирия обязуется освободить из тюрем 150 палестинцев, отбывающих длительные сроки заключения, а также 1,1 тыс. человек, арестованных в секторе Газа после начала военной операции Израиля в анклаве в октябре 2023 года. Кроме того, согласно договоренностям, будет значительно увеличен объем гуманитарной помощи, доставляемой жителям анклава.

ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта, Катара и США возобновили 6 июля переговорный процесс в Дохе, который направлен на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников.