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В Словакии могут отменить антироссийские санкции
В Словакии заговорили о референдуме за отмену санкций против России.
Председатель оппозиционной партии DOMOV Павол Слота выступил с инициативой предоставить гражданам страны возможность выразить свое мнение о западных рестрикциях.
Согласно местному законодательству, для организации референдума требуется собрать минимум 350 тыс. подписей. Однако несмотря на скептицизм окружающих, кампания продвигается успешно - собрано более 356 тыс. голосов.
Павол Слота убежден, проведение референдума даст жителям Словакии надежду на положительные изменения, поскольку многие уже испытывают негативные последствия антироссийских санкций.