В Словакии заговорили о референдуме за отмену санкций против России.

Председатель оппозиционной партии DOMOV Павол Слота выступил с инициативой предоставить гражданам страны возможность выразить свое мнение о западных рестрикциях.

Согласно местному законодательству, для организации референдума требуется собрать минимум 350 тыс. подписей. Однако несмотря на скептицизм окружающих, кампания продвигается успешно - собрано более 356 тыс. голосов.