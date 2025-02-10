В Словакии рассказали, кто и как поставляет Украине российский газ

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Украина через словацкий газопровод получает российский газ, который Киев перекупает у иностранных компаний. Об этом заявил глава МИД республики Юрай Бланар, сообщает РИА Новости.

Во вторник премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что иностранные компании поставляют Украине газ, используя словацкий газопровод в населенном пункте Вояны (на востоке республики). По словам министра экономики республики Денисы Саковой, поставками газа на Украину занимаются компании из Чехии и Германии.

"Правда такая, что через словацкую территорию на Украину течет русский газ, который Украина купила за границей", - написал Бланар на своей странице в социальной сети Facebook.

Он подверг критике словацкие медиа, которые в своих материалах указывают, что газом Украине якобы помогает Словакия.

Ранее словацкие СМИ сообщили, что с 6 февраля словацкий газопровод Вояны-Ужгород на востоке страны стал использоваться для поставок газа на Украину. Последние три года, как отмечает издание SITA, этот газопровод практически не использовался.