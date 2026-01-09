3.67 BYN
2.95 BYN
3.46 BYN
В Словении проходят протесты против милитаризации Европы
Автор:Редакция news.by
Массовые демонстрации сотрясают Словению. В Любляне вспыхнула акция протеста против действий США в Венесуэле и милитаризации Европы.
Активисты требуют от властей ввода санкций против Вашингтона, а также выхода Словении из НАТО и Европейского союза. Организаторы митинга отмечают, что интерес стран Североатлантического альянса заключается только в прибыли от оружия, напряженности в мире и постоянной угрозы войны.