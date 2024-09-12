В Сочи произошло массовое ДТП

Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

Авария с участием шести автомобилей, включая "Газель" и экскурсионный автобус, произошла на Краснополянской трассе в Сочи, число пострадавших уточняется. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое ГУ МВД.

"Произошло массовое ДТП на Краснополянской трассе (Сочи). По предварительным данным, водитель "Газели" резко перестроился в левый ряд, где столкнулся с попутным автомобилем. От удара фургон перевернулся и, продолжив движение, врезался в припаркованные "Джили" и экскурсионный автобус без пассажиров", - говорится в сообщении.