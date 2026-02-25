Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В США исчез архив об НЛО - заметание следов или совпадение

Крупнейший в мире архив рассекреченных документов об НЛО внезапно исчез в США спустя сутки после того, как президент Дональд Трамп распорядился обнародовать все материалы на тему.

Ресурс The Black Vault, собравший около 4 млн файлов и сотни гигабайт данных, включая рассекреченные проекты ЦРУ, был полностью очищен с основного сервера. По словам создателя архива, удаление носило целенаправленный характер.

