В США исчез архив об НЛО - заметание следов или совпадение
Автор:Редакция news.by
Крупнейший в мире архив рассекреченных документов об НЛО внезапно исчез в США спустя сутки после того, как президент Дональд Трамп распорядился обнародовать все материалы на тему.
Ресурс The Black Vault, собравший около 4 млн файлов и сотни гигабайт данных, включая рассекреченные проекты ЦРУ, был полностью очищен с основного сервера. По словам создателя архива, удаление носило целенаправленный характер.