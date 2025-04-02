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В США представили законопроект о введении санкций против России
Сенатор-республиканец Линдси Грэм и его коллега - демократ Ричард Блюменталь представили законопроект, который предусматривает введение первичных и вторичных санкций против России, если она не согласится на прекращение огня с Украиной. Об этом сообщает interfax.ru, ссылаясь на The Hill.
"Санкции против России предполагают введение пошлин для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты", - говорится в пресс-релизе к законопроекту.
Уточняется, что санкции предусматривают введение 500 % пошлин.
"Эти санкции против России уже готовы и получат подавляющую двухпартийную поддержку, если будут представлены на голосование в сенат и палату представителей", - заявили законодатели.
Законопроект поддержала группа из 50 законодателей из двух партий. Они отметили, что поддерживают "стремление президента Трампа достичь прочного, справедливого и достойного уважения мира".