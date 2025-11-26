3.70 BYN
В США произошла стрельба рядом с Белым домом
Автор:Редакция news.by
Вблизи Белого дома произошла стрельба. В результате были ранены двое военнослужащих Нацгвардии США. В них стреляли в упор из засады. Они были госпитализированы в критическом состоянии. Вскоре губернатор штата Западная Вирджиния сообщил о гибели солдат в больнице.
Подозреваемый был оперативно задержан, он является гражданином Афганистана, прибыл в США в 2021 году.
Трамп, комментируя произошедшее, назвал атаку в центре Вашингтона актом террора, преступлением против нации и человечества. На фоне трагедии глава Белого дома анонсировал массовые депортации нелегальных мигрантов.