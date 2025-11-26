В США произошла стрельба рядом с Белым домом

Вблизи Белого дома произошла стрельба. В результате были ранены двое военнослужащих Нацгвардии США. В них стреляли в упор из засады. Они были госпитализированы в критическом состоянии. Вскоре губернатор штата Западная Вирджиния сообщил о гибели солдат в больнице.