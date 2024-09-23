В США сделали заявление о "мирном плане Зеленского"

Нынешнему президенту США предстоит изучить так называемый план Зеленского. Однако и этот будет отвергнут Джо Байденом. Об этом заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.

По его словам, этот план заключается в немедленном принятии Украины в НАТО и разрешении со стороны Запада наносить удары вглубь территории России. Миллиардер подчеркнул, что Байден уже отвергал оба варианта. 23 сентября, напомним, Зеленский в очередной раз прибыл в США.