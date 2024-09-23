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В США сделали заявление о "мирном плане Зеленского"
Нынешнему президенту США предстоит изучить так называемый план Зеленского. Однако и этот будет отвергнут Джо Байденом. Об этом заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.
По его словам, этот план заключается в немедленном принятии Украины в НАТО и разрешении со стороны Запада наносить удары вглубь территории России. Миллиардер подчеркнул, что Байден уже отвергал оба варианта. 23 сентября, напомним, Зеленский в очередной раз прибыл в США.
В ближайшие дни, как пишет Economist, он намерен встретиться с Байденом. По информации издания, это будет последний шанс для Киева убедить Вашингтон поменять позицию по применению дальнобойного западного оружия. Ранее в Москве предупредили, что ответ России будет соответствующим.
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