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В США сделали заявление о "мирном плане Зеленского"

Нынешнему президенту США предстоит изучить так называемый план Зеленского. Однако и этот будет отвергнут Джо Байденом. Об этом заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.

По его словам, этот план заключается в немедленном принятии Украины в НАТО и разрешении со стороны Запада наносить удары вглубь территории России. Миллиардер подчеркнул, что Байден уже отвергал оба варианта. 23 сентября, напомним, Зеленский в очередной раз прибыл в США.

В ближайшие дни, как пишет Economist, он намерен встретиться с Байденом. По информации издания, это будет последний шанс для Киева убедить Вашингтон поменять позицию по применению дальнобойного западного оружия. Ранее в Москве предупредили, что ответ России будет соответствующим.

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