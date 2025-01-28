В США создадут систему ПРО "Железный купол". Все необходимое будет производиться в Штатах

Дональд Трамп намерен создать в США систему противоракетной обороны "Железный купол". Соответствующий указ появится уже через некоторое время.

Американский лидер указал - все необходимое для системы ПРО будет производиться в США.

Ранее о том же говорил новый министр обороны Хегсет. Он также заявил о прекращении в Пентагоне программ разнообразия, равенства и инклюзивности и восстановлении на службе военных, отказавшихся делать прививку от COVID-19.