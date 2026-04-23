3.75 BYN
2.81 BYN
3.30 BYN
В США в перестрелке в торговом центре пострадали 10 человек
Автор:Редакция news.by
В штате Луизиана произошла очередная перестрелка: ранены, в том числе тяжело, 10 человек. Инцидент случился в одном из торговых центров: две группы молодых людей открыли друг по другу огонь в переполненном публикой фудкорте.
Это второй за последнюю неделю массовый расстрел в Луизиане. 5 дней назад некий армейский ветеран убил здесь восьмерых детей (включая собственных), после чего покончил с собой.