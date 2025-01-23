В США высмеяли скандальную резолюцию Европарламента

Принятие скандальной резолюции Европарламента по белорусским выборам вызвало бурную реакцию за океаном. Исполнительный директор американского Института Рона Пола "За мир и процветание" Дэниэл Макадамс высмеял европейских клоунов на своей страничке в соцсети.

22 января Европарламент, даже не дождавшись выборов в нашей стране, включил свою "шарманку". И уже принял резолюцию, в которой призвал не признавать итоги и продолжать расширять санкции против Минска (стандартная инсинуация от кучки евродепутатов). В МИД Беларуси назвали документ грубейшим вмешательством в электоральный процесс суверенного государства.