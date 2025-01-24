В США заявили о приверженности идее купить и восстановить сектор Газа

Фото: РИА Новости

США могут купить сектор Газа, установить над ним контроль и затем отстроить при помощи арабских стран. Об этом в очередной раз заявил глава Белого дома Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

"Я привержен идее покупки сектора Газа и владения им. Что касается его восстановления нашими силами, то мы можем предоставить другим странам Ближнего Востока возможность отстроить какие-то его части. Другие люди могут делать это под нашей эгидой", - приводит слова Трампа агентство Associated Press.

Президент подчеркнул, что США "должны завладеть Газой" и сделать так, чтобы радикальное движение ХАМАС "туда не вернулось". Трамп сравнил анклав с "местом сноса" и указал, что его жителям будет возвращаться "уже некуда". Глава государства продвигает идею принудительного переселения сотен тысяч палестинцев из Газы. По его мнению, арабские страны примут и разместят их после переговоров с США. Трамп убежден, что палестинцы покинули бы Газу, если бы у них был выбор.