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В США заявили о приверженности идее купить и восстановить сектор Газа
США могут купить сектор Газа, установить над ним контроль и затем отстроить при помощи арабских стран. Об этом в очередной раз заявил глава Белого дома Дональд Трамп, сообщает ТАСС.
"Я привержен идее покупки сектора Газа и владения им. Что касается его восстановления нашими силами, то мы можем предоставить другим странам Ближнего Востока возможность отстроить какие-то его части. Другие люди могут делать это под нашей эгидой", - приводит слова Трампа агентство Associated Press.
Президент подчеркнул, что США "должны завладеть Газой" и сделать так, чтобы радикальное движение ХАМАС "туда не вернулось". Трамп сравнил анклав с "местом сноса" и указал, что его жителям будет возвращаться "уже некуда". Глава государства продвигает идею принудительного переселения сотен тысяч палестинцев из Газы. По его мнению, арабские страны примут и разместят их после переговоров с США. Трамп убежден, что палестинцы покинули бы Газу, если бы у них был выбор.
Президент США 4 февраля на совместной пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху после переговоров в Белом доме заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о долгосрочном владении сектором Газа, чтобы развивать его в интересах мира на Ближнем Востоке. Американский лидер высказался за переселение палестинцев из анклава в другие страны региона, которые, по его словам, могли бы "заплатить за это". Трамп указал, что США готовы направить войска в Газу, если сочтут это необходимым. Арабские страны, Иран и ряд западных государств выступили против. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает заслуживающими внимания предложения США относительно будущего Газы.