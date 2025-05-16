В Стамбуле началась встреча представителей России и Украины

Встреча РФ и Украины стартовала в Стамбуле, сообщает ТАСС, ссылаясь на свои источники.

Переговоры начались со вступительного слова главы МИД Турции Хакана Фидана.

Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замминистра обороны Александр Фомин, замглавы МИД Михаил Галузин и начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков.

Украинскую делегацию возглавляет министр обороны Рустем Умеров. В состав делегации также вошли первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад, первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговской, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Алексей Шевченко, заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий, заместитель начальника штаба командования Воздушных сил Евгений Шинкарев, заместитель начальника штаба командования Военно-морских сил Александр Дьяков, начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий, старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Александр Шерихов, офицер протокола аппарата обеспечения главнокомандующего ВСУ Георгий Кузьмичев и советник руководителя офиса президента Украины Александр Бевз.

Помимо Турции как принимающей стороны, в Стамбуле присутствуют и высокопоставленные американские представители.