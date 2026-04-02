3.70 BYN
2.94 BYN
3.39 BYN
В Таиланде цены на дизельное топливо за время войны в Иране поднялись почти на 50 %
Конфликт на Ближнем Востоке все больше ввергает мир в энергетическую нестабильность - под ударом страны от Азии до Европы. Так, в Таиланде цены на дизельное топливо за время войны поднялись уже почти на 50 %. В Бангкоке ценник доходит до 2 долларов за литр. Такой скачок связан с решением властей о сокращении субсидий на топливо.
Во Франции бензин во второй половине марта поднялся в цене до максимального с июля 2022-го уровня. Власти экстренно ограничили цены, чем вызвали небывалые очереди на заправках (более чем на 1200 станциях попросту закончилось топливо). В поисках дешевого горючего французы теперь штурмуют Испанию.
"Вот вопрос, которым многие задаются: в Испании цены дешевле, чем во Франции. А в Германии, опять же в сравнении, все намного дороже. Французы, которые живут в приграничье и работают в Германии, возвращаются за покупками во Францию. Но это же все Европейский союз, это ненормально, что мы все платим одной и той же валютой, но имеем совершенно разные цены", - отметил водитель из ЕС.
А в Германии на АЗС заработал новый ценовой регламент. Отныне устанавливать тарифы на бензин и дизель следует только раз в день и менять их в большую сторону запрещено. Вот только местные трейдеры, чтобы остаться в плюсе, цену на топливо предусмотрительно завысили.
В итоге немцы рванули в Польшу, где горючее дешевле примерно на 60 центов. Из-за притока топливных туристов в Варшаве всерьез задумались над введением дифференцированной шкалы цен. Если эта мера не поможет, власти могут и вовсе ввести запрет на продажи иностранным гражданам на своих АЗС.