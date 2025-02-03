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В Таллине неизвестные совершили поджог склада украинского ресторана
Неизвестные подожгли склад украинского ресторана Faina Ukraina в Таллине, заявили в самом заведении, информирует РИА Новости.
"Этой ночью склад подожгли. С самого утра работали на месте с пожарными инспекторами и полицией. Сомнений в умышленных действиях нет. Ворота были сломаны и открыты, а после был поджог. Сгорело очень много ресторанного оборудования и мебели. Только предварительный подсчет с полицией показал, что уничтожено имущества на 13-15 тыс. евро. На самом деле может быть больше, потому что подсчет еще идет", - говорится в сообщении ресторана одной из соцсетей.
В Faina Ukraina полагают, что поджог был связан с поджогом другого украинского ресторана, произошедшим на прошлой неделе.
31 января в Таллине неизвестные подожгли ресторан украинской кухни, название которого повторяет лозунг запрещенных в РФ организаций украинских экстремистов.