В Таллине неизвестные совершили поджог склада украинского ресторана

"Этой ночью склад подожгли. С самого утра работали на месте с пожарными инспекторами и полицией. Сомнений в умышленных действиях нет. Ворота были сломаны и открыты, а после был поджог. Сгорело очень много ресторанного оборудования и мебели. Только предварительный подсчет с полицией показал, что уничтожено имущества на 13-15 тыс. евро. На самом деле может быть больше, потому что подсчет еще идет", - говорится в сообщении ресторана одной из соцсетей.