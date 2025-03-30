В Таллине подорожает вода

В столице Эстонии повысят тарифы на воду на 13 %. Новые цены вступят в силу 1 мая. Заявлено, что такие меры необходимы для устранения разрыва между ценами для частных и коммерческих потребителей. То есть расходы предприятий на воду собираются компенсировать за счет простых граждан. Кроме того, компания, которая представляет услуги водоснабжения, говорит о необходимости изыскать средства для инвестиций. Так или иначе, жителям Эстонии не привыкать к повышению тарифов на коммунальные услуги. И останавливаться Таллин не намерен. Недавно премьер-министр балтийской страны обещал увеличить траты на оборону до 5 % от ВВП республики.