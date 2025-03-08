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В центре Минска прошел "Красивый забег": кто прибежал к финишу быстрее всех?
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52025-03-08T09:23:42.000000Z00
В центре Минска представительницы прекрасного пола собрались на "Красивый забег - 2025". И первые уже даже прибежали к финишу.
За событиями в Центральном детском парке имени Максима Горького следил корреспондент "Первого информационного" Александр Якубовский.
Атмосфера на забеге царит невероятная - ведь участие в нем приняли 1,3 тыс. участниц не только из Беларуси, но также из России, Казахстана и Китая. Победу одержала белоруска Анна Дронь.
"Я бежала на результат - очень хотелось выиграть. Бежалось отлично, ведь погода супер, да еще и в компании таких красивых девчонок. Поддержка во время бега от дорогих мужчин тоже была хорошая", - поделилась эмоциями девушка.
Это был уже девятый забег, и с каждым годом участников становится все больше.