В центре Минска прошел "Красивый забег": кто прибежал к финишу быстрее всех?

В центре Минска представительницы прекрасного пола собрались на "Красивый забег - 2025". И первые уже даже прибежали к финишу.

За событиями в Центральном детском парке имени Максима Горького следил корреспондент "Первого информационного" Александр Якубовский.

Атмосфера на забеге царит невероятная - ведь участие в нем приняли 1,3 тыс. участниц не только из Беларуси, но также из России, Казахстана и Китая. Победу одержала белоруска Анна Дронь.

"Я бежала на результат - очень хотелось выиграть. Бежалось отлично, ведь погода супер, да еще и в компании таких красивых девчонок. Поддержка во время бега от дорогих мужчин тоже была хорошая", - поделилась эмоциями девушка.