В Турции допустили возможность переноса президентских выборов с 2028-го на 2027 год

Заместитель председателя правящей в Турции Партии справедливости и развития Мустафа Элиташ допустил возможность переноса выборов президента с 2028-го на ноябрь 2027 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель отметил, что в условиях продолжающейся тяжелой экономической ситуации оппозиция будет стремиться к проведению досрочных выборов в 2025 году. Представитель правящей партии Омер Челик ранее утверждал, что в повестке правительства нет планов о досрочных выборах, считая это нецелесообразным в текущих геополитических условиях. По информации газеты Hurriyet, досрочные выборы могут состояться за год или полгода до 2028 года и действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган может вновь стать сильнейшим кандидатом.

В Конституции указаны наиболее благоприятные даты для проведения выборов, среди которых октябрь и ноябрь, а также первая неделя декабря. Элиташ заявил, что перенос выборов на ноябрь 2027 года может быть уместным. На выборах в мае 2023 года Эрдоган был переизбран президентом, получив более 52 % голосов во втором туре.