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ЧПЗона X

В Турции произошла детонация бытового газа - есть жертвы и пострадавшие

В Турции произошел взрыв бытового газа в жилом доме. Известно об одном погибшем и 16 пострадавших.

Практически полностью разрушено несколько этажей, пострадали расположенные рядом строения, а также припаркованные на улице машины - их завалило камнями.

Причины ЧП выясняются.

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