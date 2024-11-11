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В Турции судят координаторов исполнителей теракта в "Крокусе"

В Стамбуле суд вынес обвинительный приговор координаторам исполнителей теракта в московском "Крокусе", сообщает "Анадолу".

Речь идет о пяти подозреваемых, которые также связаны с террористической группировкой ИГИЛ. Им грозит от 7,5 до 15 лет тюрьмы.

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По данным прокуратуры Стамбула, именно эти люди обещали исполнителям теракта 800 тыс. российских рублей, новые паспорта и вывоз из России.

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