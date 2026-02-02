В Великобритании фиксируется резкий рост случаев чесотки

Один из самых тяжелых кризисов переживает британская Национальная служба здравоохранения. Из-за недостаточной медпомощи умирает больше пациентов, чем, к примеру, в Судане.

Великобритания занимает 141-е место среди 205 стран по показателю смертей на душу населения от лечения. Очереди в приемных отделениях растут, врачи массово увольняются, а пациенты неделями ждут элементарной помощи и нередко до нее не доживают.