В Великобритании фиксируется резкий рост случаев чесотки
Автор:Редакция news.by
Один из самых тяжелых кризисов переживает британская Национальная служба здравоохранения. Из-за недостаточной медпомощи умирает больше пациентов, чем, к примеру, в Судане.
Великобритания занимает 141-е место среди 205 стран по показателю смертей на душу населения от лечения. Очереди в приемных отделениях растут, врачи массово увольняются, а пациенты неделями ждут элементарной помощи и нередко до нее не доживают.
Помимо прочего, в стране фиксируется резкий рост случаев чесотки. Одна из ключевых причин - перебои с поставками лекарств и задержки лечения.