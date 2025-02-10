Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ЭкономикаОбществоПрезидентПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Великобритании нелегалы не смогут претендовать на гражданство через 10 лет проживания в стране

Великобритания лишила нелегалов возможности подавать на гражданство через 10 лет проживания в королевстве.

Согласно новым правилам, с 10 февраля лицам без разрешений на въезд, что прибыли "опасным способом", а именно через пролив Ла-Манш на надувных лодках, в багажнике легкового автомобиля или в кузове грузовика, будет отказано в гражданстве.

По данным МВД королевства, число нелегалов, которые прибыли через Ла-Манш в 2024 году, выросло на 25 % по сравнению с предыдущим и составило почти 37 тыс. человек. Рекордным был 2022 год - тогда путешествие через пролив на надувных лодках совершили почти 46 тыс. иностранцев.

мигрантыВеликобритания