В Великобритании нелегалы не смогут претендовать на гражданство через 10 лет проживания в стране

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Великобритания лишила нелегалов возможности подавать на гражданство через 10 лет проживания в королевстве.

Согласно новым правилам, с 10 февраля лицам без разрешений на въезд, что прибыли "опасным способом", а именно через пролив Ла-Манш на надувных лодках, в багажнике легкового автомобиля или в кузове грузовика, будет отказано в гражданстве.