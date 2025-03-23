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В Великобритании заразной чесоткой инфицированы около 200 тыс. человек - чем она опасна
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Эпидемия крайне заразной чесотки охватила Великобританию. Как пишет Daily Mail, инфицированы уже порядка 200 тыс. жителей королевства.
Виной всему микроскопические кожные клещи, способные быстро распространяться не только при непосредственном кожном контакте, но и через предметы быта, такие как полотенца и постельное белье, где насекомые откладывают яйца.
Врачи бьют тревогу, так как случаи заражения охватывают сразу целые семьи, что лишь усугубляет масштабы проблемы. При этом симптомы могут проявляться спустя недели или даже месяцы после заражения, что значительно затрудняет своевременную диагностику. Более того, традиционные методы лечения сейчас в большинстве случаев не приносят желаемого результата.