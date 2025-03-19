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В Венгрии приняли закон о запрете ЛГБТ
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law-envato2025-03-19T06:22:48.000000Z00
В Венгрии пошли против Брюсселя и приняли закон о запрете ЛГБТ. Во время голосования в парламенте оппозиционные депутаты зажгли дымовые шашки, наполнив помещение разноцветным дымом.
Впрочем, несмотря на возмущение, теперь в стране не разрешается проведение прайдов секс-меньшинств, а властям позволяется использовать программное обеспечение для распознавания лиц и идентификации участников таких акций.
Посещение шествий повлечет за собой штрафы до 550 долларов, которые государство обещает направлять на защиту детей.