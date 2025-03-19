В Венгрии приняли закон о запрете ЛГБТ

В Венгрии пошли против Брюсселя и приняли закон о запрете ЛГБТ. Во время голосования в парламенте оппозиционные депутаты зажгли дымовые шашки, наполнив помещение разноцветным дымом.

Впрочем, несмотря на возмущение, теперь в стране не разрешается проведение прайдов секс-меньшинств, а властям позволяется использовать программное обеспечение для распознавания лиц и идентификации участников таких акций.