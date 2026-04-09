В Вильнюсе ищут способ укротить аппетиты топливных спекулянтов
Автор:Редакция news.by
В Литве вновь подорожало топливо - сразу на 6-7 евроцентов. Дизель теперь стоит 2 евро 15 центов, бензин - 1 евро 75 центов.
Власти готовы прибегнуть к экстренным мерам, чтобы сбить ажиотажный рост цен. Предполагается для начала снизить акцизы на топливо. Это, однако, обещает довольно незначительное сокращение - буквально на считаные центы.
Особые надежды в Вильнюсе возлагают на Еврокомиссию. Ее просят ввести налог на прибыли энергокомпаний, это должно умерить аппетиты спекулянтов. Впрочем, Брюссель помочь не спешит, да и налог повлияет на розничные цены далеко не сразу.