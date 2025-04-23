В Волгограде 28 апреля начнет работу Международный форум "Великое наследие - общее будущее"

Уже 28 апреля в городе-герое Волгограде начнет работу Международный форум "Великое наследие - общее будущее". Он состоится по инициативе Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.

Более 400 участников - представителей парламентов стран СНГ, а также делегации Китая, КНДР, Вьетнама, Кубы, Монголии, Сербии, Словакии и других государств будут обсуждать вопросы защиты исторической памяти и недопустимости попыток исказить факты о Второй мировой войне.

Город-герой Волгоград живет ожиданием этого грандиозного международного события. И если жители города ощущают эту особую атмосферу благодаря специальному тематическому оформлению улиц, то организаторы вплотную занимаются подготовкой инфраструктуры. Встречать сотни делегатов форума (а ожидаются представители 20 стран мира) будет, конечно же, международная воздушная гавань. Приветствовать гостей готовятся волонтеры.

Напомним, что идея проведения форума родилась в 2024 году, когда проходило заседание Совета Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Цель - сохранить и защитить историческую память, подчеркнуть величие подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Программа форума обещает быть насыщенной. Запланированы пленарные заседания, стратегические сессии и масштабные мероприятия на главной высоте России - Мамаевом кургане. Участники смогут обсудить вопросы сохранения исторической памяти, а также темы, которые касаются развития взаимодействия между странами.

Конечно же, в дни форума будет возможность пообщаться с героями Великой Отечественной войны, героями Сталинградской битвы (ветеранами, фронтовиками, тружениками тыла), людьми, которые не только отстояли для нас мир, но и поднимали Сталинград из руин, и сегодня являются главной опорой в мощном подъеме и развитии Волгоградской области.

Волгоград - признанный центр народной дипломатии, действуют побратимские связи с городами. Не исключено, что это движение по итогам форума получит новый импульс к развитию. На сталинградской земле плечом к плечу сражались бойцы всех национальностей, уроженцы разных республик. И сегодня память о них увековечена в названиях улиц, в обелисках на Мамаевом кургане. Сражались за волжскую твердыню и тысячи белорусских солдат и офицеров. Есть и Герои Советского Союза.