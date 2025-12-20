В Якутии зафиксирована самая низкая температура на Земле

Фото freepik.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a26e37b-1262-49d7-8024-45e7dbdf5555/conversions/beee5608-bc4f-4d9f-9670-4cd95c3b9704-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a26e37b-1262-49d7-8024-45e7dbdf5555/conversions/beee5608-bc4f-4d9f-9670-4cd95c3b9704-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a26e37b-1262-49d7-8024-45e7dbdf5555/conversions/beee5608-bc4f-4d9f-9670-4cd95c3b9704-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a26e37b-1262-49d7-8024-45e7dbdf5555/conversions/beee5608-bc4f-4d9f-9670-4cd95c3b9704-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото freepik.com

Самые низкие температуры на Земле в минувшие сутки зафиксированы в городе Покровске, на метеостанции Сухана и селе Крест-Хальджай, которые находятся в Республике Саха (Якутия). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

"Мировой "топ-3" возглавил якутский Покровск, где метеостанция зафиксировала мороз в 51,7 градуса, на втором месте метеостанция Сухана, что в Оленекском районе республики, с показателем минус 49,4 градуса, а почетная бронза досталась якутскому селу Крест-Хальджай - там мороз окреп до 48,7 градуса", - сказал собеседник агентства.