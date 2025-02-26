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В здравом ли уме? В Германии усомнились в адекватности Зеленского
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https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e146e19-6cc7-43f2-ae7f-ca939bdb1cd1/334b2d14-7789-4974-8aa1-b0ffc583f3e8.jpg2025-03-01T12:17:21.000000Z00
Экс-глава немецкой разведки Маасен полагает, что Зеленский в ходе встречи с Трампом был не в себе. Принимая во внимание то, что украинца подозревают в увлечении галлюциногенами, предполагают: он, возможно, был, что называется, под веществами.
Поведение Зеленского в ходе его выступлений часто вызывает самые серьезные подозрения. Очевидно, что как минимум немецкое разведсообщество такие подозрения вполне разделяет.