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В здравом ли уме? В Германии усомнились в адекватности Зеленского

Экс-глава немецкой разведки Маасен полагает, что Зеленский в ходе встречи с Трампом был не в себе. Принимая во внимание то, что украинца подозревают в увлечении галлюциногенами, предполагают: он, возможно, был, что называется, под веществами.

Поведение Зеленского в ходе его выступлений часто вызывает самые серьезные подозрения. Очевидно, что как минимум немецкое разведсообщество такие подозрения вполне разделяет.

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