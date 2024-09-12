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Депутат бундестага: Немецкая экономика теряет свой двигатель
Жители Германии рискуют потерять работу, а немецкая экономика - свой двигатель. И все это результат внешней политики Берлина.
Эти плачевные экономические итоги бездумной политики санкций подвела Сара Вагенкнехт - депутат бундестага и лидер партии "Союз Сары Вагенкхехт - за разум и справедливость". Политик заявила, что дешевый газ из России по долгосрочным контрактам на поставку был важной причиной экономического успеха Германии на протяжении десятилетий. А санкции вместе со взрывами трубопроводов "Северный поток" привели к тому, что ФРГ вынуждена покупать дорогой сжиженный газ из США.
Сара Вагенкнехт, депутат бундестага:
"Около пятой части создаваемой промышленной стоимости в Германии сейчас находится под огромным риском. Промышленность предпочитает инвестировать за границу или полностью перенести производство, предпочтительно в Китай или США. А что же мы? Нам приходится тратить больше денег на электроэнергию, а значит в наших карманах остается меньше средств на поход в ресторан или просто прогулку по центру города. Более чем каждый пятый человек больше не может позволить себе даже недельный отпуск в год".
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