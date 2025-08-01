Варшава продлила пограничный контроль на границе с Литвой до 4 октября

В Польше пограничникам разрешили использовать водяные пушки, антидроновые ружья и другие спецсредства против незаконных мигрантов.

Как сообщили в МВД страны, это делается для повышения эффективности в борьбе с миграционным потоком.

На своих рубежах поляки вешают чуть ли не амбарный замок. Варшава сообщила, что решила продлить пограничный контроль на границе с Литвой до 4 октября.