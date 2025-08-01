3.69 BYN
2.99 BYN
3.42 BYN
Варшава продлила пограничный контроль на границе с Литвой до 4 октября
Автор:Редакция news.by
В Польше пограничникам разрешили использовать водяные пушки, антидроновые ружья и другие спецсредства против незаконных мигрантов.
Как сообщили в МВД страны, это делается для повышения эффективности в борьбе с миграционным потоком.
На своих рубежах поляки вешают чуть ли не амбарный замок. Варшава сообщила, что решила продлить пограничный контроль на границе с Литвой до 4 октября.
Проверки идут и на границе с Германией. Распад единого шенгенского пространства становится необратимым.